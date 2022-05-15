Son dakika haberleri... Çavuşoğlu: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin) Burada kesinlikle güvenlik garantilerinin olması lazım. Terör örgütlerine desteğe son...
AA - Zuhal Demirci - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Bir son dakika haberine göre Çavuşoğlu: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin) Burada kesinlikle güvenlik garantilerinin olması lazım. Terör örgütlerine desteğe son vermeleri lazım"
Çavuşoğlu: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin) Burada kesinlikle güvenlik garantilerinin olması lazım. Terör örgütlerine desteğe son vermeleri lazım"
AA / Zuhal Demirci - Güncel