Son dakika haberleri... Çavuşoğlu: &quot;(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin) Burada kesinlikle güvenlik garantilerinin olması lazım. Terör örgütlerine desteğe son... - Haberler

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Son dakika haberleri... Çavuşoğlu: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin) Burada kesinlikle güvenlik garantilerinin olması lazım. Terör örgütlerine desteğe son...

AA - Zuhal Demirci - Güncel
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Son dakika haberleri... Çavuşoğlu: '(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin) Burada kesinlikle güvenlik garantilerinin olması lazım. Terör örgütlerine desteğe son...

Bir son dakika haberine göre Çavuşoğlu: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin) Burada kesinlikle güvenlik garantilerinin olması lazım. Terör örgütlerine desteğe son vermeleri lazım"

Çavuşoğlu: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin) Burada kesinlikle güvenlik garantilerinin olması lazım. Terör örgütlerine desteğe son vermeleri lazım"

AA / Zuhal Demirci - Güncel

Finlandiya, Terör, İsveç, Güncel, Haberler

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