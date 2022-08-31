Son dakika haberleri... Çatalca'da sabun fabrikasındaki yangına müdahale ediliyor
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Edinilen son dakika haberine göre İstanbul Çatalca'da sabun fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
İstanbul Çatalca'da sabun fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre, Ovayenice Mahallesi'nde yaklaşık 3 bin metrekarelik 3 katlı sabun fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel