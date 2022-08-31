Son dakika haberleri... Çatalca'da sabun fabrikasındaki yangına müdahale ediliyor Güncel Haberler Edinilen son dakika haberine göre İstanbul Çatalca'da sabun fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. İstanbul Çatalca'da sabun fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Alınan bilgiye göre, Ovayenice Mahallesi'nde yaklaşık 3 bin metrekarelik 3 katlı sabun fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok İstanbul Güncel Haberler Son Dakika

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