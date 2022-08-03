Çataklı: "Suç ve suçluyla mücadele sanal ortamda da devam ediyor" - Haberler

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Çataklı: "Suç ve suçluyla mücadele sanal ortamda da devam ediyor"

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu.

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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu. (3)

AA / Hüseyin Bardakcı - Güncel

İsmail Çataklı Güncel Haberler

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