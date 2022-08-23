Son dakika haberleri | Çarşamba'da iki cipin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki cipin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki cipin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Temel B. idaresindeki 06 CSY 177 plakalı cip, Üçköprü Mahallesi mevkisinde sollama yaparken karşı yönden gelen Ramazan T'nin kullandığı 55 ACD 46 plakalı ciple çarpıştı. Kazada 06 CSY 177 plakalı cipte bulunan Ayşe B. yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Yaşar Karaman Çarşamba Samsun Güncel Haberler Son Dakika

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