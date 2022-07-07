Son dakika haber... ÇAPA'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YÜRÜYÜŞÜNE POLİS İZİN VERMEDİ - 1 Son dakika haber: KONYA Şehir Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki olarak İstanbul'da sağlık çalışanları eylem yapıyor. İSTANBUL DHA - KONYA Şehir Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki olarak İstanbul'da sağlık çalışanları eylem yapıyor. Çapa'da bulunan İstanbul Tıp Fakültesi girişinde toplanıp İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne yürüyüş yapmak isteyen sağlık çalışanlarına polis izin vermedi. Polis ile sağlık çalışanları arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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