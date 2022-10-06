Son dakika haberleri... Çankırı'da terör örgütü propagandası yapan şüpheli yakalandı
Güncel Haberler
Son dakika haber: Çankırı'da, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Çankırı'da, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan zanlı, ekiplerce yapılan çalışma sonucu gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel