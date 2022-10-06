Son dakika haberleri... Çankırı'da terör örgütü propagandası yapan şüpheli yakalandı Güncel Haberler Son dakika haber: Çankırı'da, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Çankırı'da, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan zanlı, ekiplerce yapılan çalışma sonucu gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Muhammed Kaygın Çankırı Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri... Çankırı'da terör örgütü propagandası yapan şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.