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Son dakika haberleri | Çanakkale'de su ücretlerine zam yapıldı

AA - Burak Akay - Güncel
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Son dakika haberleri | Çanakkale'de su ücretlerine zam yapıldı

Son dakika haberlerine göre Çanakkale'de su tüketim ücretlerine zam yapıldı.

Çanakkale'de su tüketim ücretlerine zam yapıldı.

Çanakkale Belediye Meclisinin temmuz ayı olağan meclis toplantısında kentteki su kullanım ücretleri görüşüldü.

Konutlarda daha önce 0 ile 10 metreküp arası olan birinci kademe ücreti 4,77 lira olan metreküp ücreti 6,20 liraya, 5,45 lira olan ikinci kademe ücreti de 8 liraya yükseldi.

Toplantıda, 30 metreküp ve üzerindeki tüketimde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

İYİ Partili bir üyenin çekimser, AK Partili üyelerin ret oyu verdiği oylamada, yapılan zam, meclisteki CHP'li üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.

AA / Burak Akay - Güncel

Çanakkale su Güncel Haberler Son Dakika

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