Son dakika haberleri | Çanakkale'de otomobilin dere yatağına yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralı Son dakika gündem haberi: Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otomobilin dere yatağına yuvarlanması sonucu biri ağır, 3 kişi yaralandı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otomobilin dere yatağına yuvarlanması sonucu biri ağır, 3 kişi yaralandı. Balıkesir'in Edremit istikametinden gelen Mert Temiztürk idaresindeki 01 AHK 583 plakalı otomobil, Ayvacık ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kara yol kenarındaki dere yatağına yuvarlandı. Kazada sürücü Temiztürk ile otomobilde bulunan Kübra Akkuyu ve Adalet Temiztürk yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Adalet Temiztürk'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi. AA / Mehmet Yavaş - Güncel Balıkesir Çanakkale Edremit Güncel Haberler Son Dakika

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