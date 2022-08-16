Son dakika haberleri... Çanakkale'de 14 yaşındaki çocuğun, yengesini silahla öldürdüğü iddiası Güncel Haberler Bir son dakika haberine göre Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir çocuğun, yengesini av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddia edildi. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir çocuğun, yengesini av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddia edildi. İlçeye bağlı Aşağışapçı köyünde, akşam saatlerinde S.A. (14) ile amcasının eşi Ülkü A. (60) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.A'nın av tüfeğiyle ateş ettiği öne sürülen Ülkü A. olay yerinde hayatını kaybetti. S.A. ise olay yerinden kaçtı. Akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen Ülkü A'nın cansız bedeni Bayramiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Jandarma ekipleri S.A'yı yakalamak için çalışma başlattı. Güncel AA / Sabahattin Sallama Çanakkale Bayramiç Güncel Haberler Son Dakika

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