Son dakika haberleri! Caminin kasasındaki parayı çaldığı anlar kamerada

EFLANİ, KARABÜK (DHA) - KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, öğle vakti kimsenin olmadığı sırada camiye giren kişi, kasada bulunan 3 bin 800 lirayı çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Eflani'de bulunan Ulu Camii'nde meydana geldi. Cuma namazından sonra içeriye giren kimliği belirsiz kişi, önce caminin içinde kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Ardından görevli odasına yönelen kişi, bir alet kullanarak kapıyı açarak içeri girdi. Kasada bulunan parayı çalan kişi, daha sonra camiden çıktı. Camiye geldiğinde kasanın açık olduğunu gören cami imamı, durumu polise bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Cami imamı Muhammet Duyku, "Maskeli bir şahıs imam odasının kapısını bir cisimle açarak içeri girmiş. Kasaya baktığımızda kasanın içinde koymuş olduğumuz parayı göremeyince anladık. Yaklaşık 2 yıldır biriktirmiş olduğumuz 3 bin 800 TL'lik parayı almış. Asıl üzücü olan olay ise mübarek ramazan ayında Allah'ın evindeki parayı çalacak kadar birilerinin kalbinin nasırlaşmış olması" dedi.