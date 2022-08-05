Son dakika haberleri! Çalıştığı kooperatifin deposundan 18 ton arpa çalan hizmetli tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberleri! Çalıştığı kooperatifin deposundan 18 ton arpa çalan hizmetli tutuklandı

Son dakika haberleri! Çalıştığı kooperatifin deposundan 18 ton arpa çalan hizmetli tutuklandı

Son dakika gündem haberi... ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde Tarım Kredi Kooperatifi deposundan 100 bin TL değerinde 18 ton arpa çalan hizmetli O.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde Tarım Kredi Kooperatifi deposundan 100 bin TL değerinde 18 ton arpa çalan hizmetli O.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Seyitgazi Tarım Kredi Kooperatifi'nin İkiçeşme Mahallesi'nde, Tarım Kredi Kooperatifi deposundan önceki gece 18 ton arpa çalındı. Hırsızlığı fark eden kooperatif görevlileri, jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında, hırsızlık şüphelisinin kooperatifte sözleşmeli olarak çalışan O.A. olduğu tespit edildi. Evinde yakalanarak gözaltına alınan O.A., çaldığı 18 ton arpayı kamyoncu arkadaşı Ö.B. aracılığıyla Eskişehir Ticaret Borsasına sattığını söyledi. Şüpheli Ö.B. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hizmetli O.A. ise çıkarıldığı mahkemece 'hırsızlık' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Seyitgazi Eskişehir Güncel Haberler Son Dakika

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