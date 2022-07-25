Son dakika haberleri | California'da süren orman yangınlarında 6 bin 300 hektar alan zarar gördü

Aşırı sıcak hava şartları ile mücadele eden ABD'nin California eyaletinde cuma gününden bu yana devam eden orman yangınlarında 6 bin 300 hektar alan zarar gördü, 3 bin kişi tahliye edildi.

ABD'de hafta sonu rekor seviyelere ulaşan sıcak hava nedeniyle yaklaşık 100 milyon kişi uyarılırken, California'da Yosemite Ulusal Parkı yakınlarında başlayan orman yangını da halen kontrol altına alınamadı.

Yetkililer şu ana kadar 3 bin kişiye tahliye emri verirken, 6 bin 300 hektarlık alanın yok olduğunu duyurdu.

Yerleşim yerlerini de etkisi altına alan yangında, 10 bina tamamen yok olurken, 5 bina da zarar gördü. Yetkililer, toplam 3 bin 300'den fazla yapıyı tehdit eden yangının yüzde 1'inin bile kontrol altına alınmadığını bildirdi.

California Valisi Gavin Newsom, yangınların etkili olduğu Mariposa bölgesinde "acil durum" ilan ederken, California İtfaiyesi, 2 bin 500'den fazla personel ve 25'ten fazla helikopter ile yangınlara müdahale edildiğini açıkladı.