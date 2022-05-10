Trafikte tehlikeli asker eğlencesi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trafikte tehlikeli asker eğlencesi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Büyükçekmece E-5'te asker uğurlamak için konvoy yapan şahıslar, seyir halindeki aracın üstüne çıkarak dans etti.

Büyükçekmece E-5'te asker uğurlamak için konvoy yapan şahıslar, seyir halindeki aracın üstüne çıkarak dans etti. Yol üzerinde canlarını hiçe sayan gençlerin o anları, arkadaşlarının cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece E-5 Karayolu üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, bir grup şahıs asker eğlencesi yapmak için konvoy şeklinde ilerlerken, kişilerden biri seyir halindeki aracın camından çıkarak üstüne çıktı. Canını hiçe sayarak arabanın üzerinde bir süre dans eden adam, çevredeki araçlara korku dolu anlar yaşatırken o anlar şahısların arkadaşlarının cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Murat Delice - Mert Yıldırım - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title