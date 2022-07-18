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Son dakika haberi: BÜYÜKÇEKMECE'DE LASTİKÇİ VE ELEKTRİKÇİDEKİ HIRSIZLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberlerine göre BÜYÜKÇEKMECE'de, 4 şüpheli kapıyı kırarak girdikleri lastikçiden otomobil aküleri ve lastikleri çaldı, ardından elektrikçiye giren şüpheliler raflardaki bakır kabloları çalarak uzaklaştı.

BÜYÜKÇEKMECE'de, 4 şüpheli kapıyı kırarak girdikleri lastikçiden otomobil aküleri ve lastikleri çaldı, ardından elektrikçiye giren şüpheliler raflardaki bakır kabloları çalarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece Mimar Sinan Mahallesi'nde 8 Temmuz Cuma günü 05.00 sıralarında, hafif ticari araçla geldikleri lastikçi dükkanın kapısını kıran 4 şüpheli, 10 adet lastik ve otomobil akülerini çaldı. Şüpheliler daha sonra aynı araçla Dizdariye Mahallesi'ndeki bir elektrikçiye girdi. Yine dükkanın kapısını kırarak içeri giren şüpheliler, raflarda bulunan bakır kabloları çaldı. Çaldıkları eşyaları kullandıkları araca yükleyen şüpheliler, daha sonra uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameraların inceleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"6 DAKİKA İÇİNDE DÜKKANI BOŞALTIYORLAR"

Elektrikçi dükkanın sahibinin arkadaşı Deniz Balcıoğlu, "Cuma günü sabah saatlerinde, siyah ticari bir araçla geldiler. Elektrikçi dükkanımıza giriyor, bakır kabloları çalıyorlar. İlk başta kameraları da çıkartmaya çalışıyorlar, başaramıyorlar. Bu sırada araç geliyor, plakası belli. Çaldıkları malzemelerin değeri yaklaşık 500 bin lira. 6 dakika içinde dükkanı boşaltıyorlar. Bunlar 3 kişi, aşırı profesyonel bir şekilde yükleme yapmışlar. Özellikle pahalı olan kabloları çalmışlar. Bence önceden müşteri olarak dükkana girip, baktılar. Biz öyle tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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