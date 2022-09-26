Üye Girişi
Haberi Paylaş

BÜYÜKÇEKMECE'DE BAKIMEVİNDE DAYAK SONRASI ÖLÜM İDDİASI

Güncel Haberler

BÜYÜKÇEKMECE'DE BAKIMEVİNDE DAYAK SONRASI ÖLÜM İDDİASI

Son dakika haber... Büyükçekmece'de 20 yaşındaki otizmli Mehmet Eres'in 5 yıldır kaldığı bakımevinde, kötü muameleye ve işkenceye maruz kalarak ölümüne sebep olunduğu iddia edildi.

Büyükçekmece'de 20 yaşındaki otizmli Mehmet Eres'in 5 yıldır kaldığı bakımevinde, kötü muameleye ve işkenceye maruz kalarak ölümüne sebep olunduğu iddia edildi. Mehmet Eres'in halası Emel Şen, "Sorumluların tutuklanmasını istiyorum" dedi. Emel Şen, avukatı aracılığıyla söz konusu bakımevi yetkililerine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Büyükçekmece Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title