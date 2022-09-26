BÜYÜKÇEKMECE'DE BAKIMEVİNDE DAYAK SONRASI ÖLÜM İDDİASI
Güncel Haberler
Son dakika haber... Büyükçekmece'de 20 yaşındaki otizmli Mehmet Eres'in 5 yıldır kaldığı bakımevinde, kötü muameleye ve işkenceye maruz kalarak ölümüne sebep olunduğu iddia edildi.
Büyükçekmece'de 20 yaşındaki otizmli Mehmet Eres'in 5 yıldır kaldığı bakımevinde, kötü muameleye ve işkenceye maruz kalarak ölümüne sebep olunduğu iddia edildi. Mehmet Eres'in halası Emel Şen, "Sorumluların tutuklanmasını istiyorum" dedi. Emel Şen, avukatı aracılığıyla söz konusu bakımevi yetkililerine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel