Son dakika haberi... BÜYÜKBAŞ ÇİFTLİĞİNDE ÇIKAN YANGIN, AHIRLARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ Bir son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde, büyükbaş çiftliğinin açık alanında bulunan saman ve yemler alev alarak yandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde, büyükbaş çiftliğinin açık alanında bulunan saman ve yemler alev alarak yandı. Yangın, itfaiye ekiplerince ahırlara sıçramadan söndürüldü. Yangın, saat 19.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı kırsal Çitli Mahallesinde bulunan büyükbaş çiftliğinde, henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Samanların istiflendiği yerde başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevleri gören çiftlik çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Alevler, ekiplerin yoğun çalışması sonucu ahırlara ulaşmadan yaklaşık bir saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel İnegöl Bursa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi... BÜYÜKBAŞ ÇİFTLİĞİNDE ÇIKAN YANGIN, AHIRLARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.