Son dakika haberleri! Büyükada'da otelde çıkan yangın söndürüldü
AA - Elif Küçük - Güncel
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Son dakika haberi: Büyükada'da tarihi binada hizmet veren bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Büyükada'da tarihi binada hizmet veren bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, 23 Nisan Caddesi'ndeki tarihi binada hizmet veren otelde elektrik kontağından kaynaklanan yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
AA / Elif Küçük - Güncel