Son dakika haberleri | Bursa'daki kazada ölü sayısı 3'e çıktı Bir son dakika haberine göre BURSA'nın Yenişehir ilçesinde TIR'ın çarptığı otomobilin sürücüsü Muzaffer Ünal'ın (68) ardından eşi Samiye Ünal (66) ile arkadaşı İbrahim Güner (66) de hayatını kaybetti. BURSA'nın Yenişehir ilçesinde TIR'ın çarptığı otomobilin sürücüsü Muzaffer Ünal'ın (68) ardından eşi Samiye Ünal (66) ile arkadaşı İbrahim Güner (66) de hayatını kaybetti. Ünal çifti ile Güner'in cenazeleri, İnegöl ilçesinde toprağa verildi. Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Yenişehir- İznik kara yolu çevre yolu kavşağında meydana geldi. Necmi Z. yönetimindeki 11 EN 750 plakalı TIR, Muzaffer Ünal'ın kullandığı 16 AHF78 plakalı otomobile çarptı. Otomobil demir yığınına döndü, TIR da tarlaya savruldu. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. KIBRIS GAZİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI Otomobil sürücüsü Muzaffer Ünal yaşamını yitirirken, yaralanan eşi Samiye Ünal ile arkadaşı İbrahim Güner ve TIR şoförü Necmi Z., Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Samiye Ünal akşam saatlerinde, İbrahim Güner ise gece yaşamını yitirdi. Necmi Z.'nin ise tedavisi sürdüğü bildirildi. Kıbrıs gazisi olduğu belirtilen Muzaffer Ünal ile eşi Samiye Ünal'ın cenazeleri, İnegöl ilçesi kırsal Dipsizgöl Mahallesi'nde, İbrahim Güner'in cenazesi ise Osmaniye Mahallesi Mevlana Camii'nde kılınan namaz sonrası toprağa verildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Güncel Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz Yenişehir İnegöl Güncel Haberler Son Dakika

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