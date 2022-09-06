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Son dakika haberleri! Bursa'da yangın çıkan otel boşaltıldı

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Son dakika haberleri! Bursa'da yangın çıkan otel boşaltıldı

Gelen son dakika haberine göre Bursa'nın Nilüfer ilçesinde lüks bir otel yangın nedeniyle tahliye edildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde lüks bir otel yangın nedeniyle tahliye edildi.

Konak Mahallesi Lefkoşa Caddesi'nde bulunan otelin çatı bölümünde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otelde bulunanlar tedbir amacıyla tahliye edilirken, bazı konuklar dışarda yangının söndürülmesini bekledi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında binanın çatı kısmında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel

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