Bursa gündem haberleri... Tur otobüsü kaza yaptı - Bursa Valisi Canbolat Güncel Haberler Edinilen Bursa gelişmesine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde tur otobüsünün kaza yapması sonucu 3 kişi öldü, 37 kişi yaralandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde tur otobüsünün kaza yapması sonucu 3 kişi öldü, 37 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesi arasında bulunan ormanlık alandaki kara yolunda tur otobüsü yoldan çıkarak uçuruma sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, otobüsün sürücüsü ile 2 kadın yaşamını yitirdi, 37 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bursa ve Kütahya'daki hastanelere sevk edildi. "3 vatandaşımızı kaybettik" Bursa Valisi Yakup Canbolat ile İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz da kaza yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Canbolat, gazetecilere, sabah saatlerinde acı bir olay yaşandığını söyledi. Kütahya Tavşanlı'dan, Mudanya'ya gezi amaçlı giden tur otobüsünün şarampole yuvarlandığını belirten Canbolat, "AFAD ekiplerimiz, sağlık ekiplerimiz, itfaiye ekiplerimiz olaya müdahale ettiler. Bütün yaralılar, hastaneye sevk edildi. Bunlardan 31 tanesi Bursa'daki devlet hastanelerine, 6 tanesi de Kütahya Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Maalesef 3 vatandaşımızı da kaybettik. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun." diye konuştu. Canbolat, kazanın sebebinin teknik incelemenin ardından ortaya çıkacağını, şu an net bir şey söylemenin mümkün olmadığını sözlerine ekledi. Güncel Kaynak: AA / Serdar Yiğit İnegöl Bursa Güncel Haberler

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