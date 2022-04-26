Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybetti - Haberler

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Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybetti (8)UÇAĞIN ENKAZI KALDIRILDIBursa'da tek motorlu uçağın sokak arasına düşmesinin ardından geç saatlerde Ankara'dan gelen kaza kırım ekibi, olay yerindeki çalışmalarını tamamladı.

Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybetti (8)

UÇAĞIN ENKAZI KALDIRILDI

Bursa'da tek motorlu uçağın sokak arasına düşmesinin ardından geç saatlerde Ankara'dan gelen kaza kırım ekibi, olay yerindeki çalışmalarını tamamladı. Uzmanların kaza yerindeki incelemesinden sonra uçağın enkazı, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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