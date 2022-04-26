Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybetti (8)UÇAĞIN ENKAZI KALDIRILDIBursa'da tek motorlu uçağın sokak arasına düşmesinin ardından geç saatlerde Ankara'dan gelen kaza kırım ekibi, olay yerindeki çalışmalarını tamamladı.
Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybetti (8)
UÇAĞIN ENKAZI KALDIRILDI
Bursa'da tek motorlu uçağın sokak arasına düşmesinin ardından geç saatlerde Ankara'dan gelen kaza kırım ekibi, olay yerindeki çalışmalarını tamamladı. Uzmanların kaza yerindeki incelemesinden sonra uçağın enkazı, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel