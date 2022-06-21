Tarihi eser operasyonunda 4 mezar steli ele geçirildi GÖRÜNTÜ DÖK Tarihi eserlerin bulunma anları Tarihi eserlerin masa görüntüsü Bursa'da tarihi eser operasyonunda 4 mezar steli ele geçirildiBursa'nın Kestel ilçesinde iş yerinde 4 mezar steli ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. GÖRÜNTÜ DÖK Tarihi eserlerin bulunma anları Tarihi eserlerin masa görüntüsü Bursa'da tarihi eser operasyonunda 4 mezar steli ele geçirildi Bursa'nın Kestel ilçesinde iş yerinde 4 mezar steli ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yaptığı iddia edilen E.A'nın, elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Bu kişinin iş yerinde arama yapan ekipler, üzerinde kabartma insan figürleri ve yazılar olan 4 mezar steli ile dedektör ve kırıcı delici buldu. Gözaltına alınan E.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Muhafazaya alınan mezar stelleri ile ilgili inceleme yapılacağı öğrenildi. AA / Uğur Ulu - Güncel Güncel Haberler

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