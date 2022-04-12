Son dakika haberleri! Bursa'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Bursa'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

AA - Ayhan Fidan - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri! Bursa'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Edinilen son dakika haberine göre Bursa'nın Karacabey ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

KARACABEY, BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Zekeriya Karataş (58) idaresindeki 16 TK 751 plakalı hafif ticari araç, Harmanlı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücü Karataş, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Karataş'ın cenazesi, otopsi için Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karacabey'de esnaflık yapan Karataş'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri! Bursa'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Son dakika haberleri! Bursa'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

AA / Ayhan Fidan - Güncel

Karacabey, Tragger, Karataş, Bursa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title