Son dakika haberleri... Bursa'da okul çevrelerinde denetim yapan jandarma, aranması olan 2 şüpheliyi yakaladı
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Son dakika haber: Bursa'da okul çevrelerinde denetim yapan jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan yakalama kararları bulunan 2 zanlıyı gözaltına aldı.
Bursa'da okul çevrelerinde denetim yapan jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan yakalama kararları bulunan 2 zanlıyı gözaltına aldı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipler, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçlarında denetim uygulaması gerçekleştirdi.
Uygulama kapsamında 410 personel, 77 noktada 4 bin 50 kişiyi sorguladı.
Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel