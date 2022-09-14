Son dakika haberleri... Bursa'da okul çevrelerinde denetim yapan jandarma, aranması olan 2 şüpheliyi yakaladı Güncel Haberler Son dakika haber: Bursa'da okul çevrelerinde denetim yapan jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan yakalama kararları bulunan 2 zanlıyı gözaltına aldı. Bursa'da okul çevrelerinde denetim yapan jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan yakalama kararları bulunan 2 zanlıyı gözaltına aldı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipler, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçlarında denetim uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında 410 personel, 77 noktada 4 bin 50 kişiyi sorguladı. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / İsmail Özdemir Jandarma Bursa Güncel Haberler Son Dakika

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