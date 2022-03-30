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Mobilya imalathanesinde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Mobilya imalathanesinde korkutan yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesi Cerrah sanayi bölgesinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde yangın çıktı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesi Cerrah sanayi bölgesinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde yangın çıktı.

Yangın saat 09.00 sıralarında Cerrah Mahallesi Sanayi bölgesi Bursa- Ankara karayolu üzerinde faaliyet gösteren mobilya aksesuarları imalathanesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İmalathane yanındaki boyahaneye sıçrayan yangın Büyükşehir İtfaiyesi ekiplerince büyüdü. Dumanları fark eden işçiler, zorlukla kendilerini dışarı attılar.

Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu imalathanede büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(Salih Bilal Aslan-İHA)

Mobilya imalathanesinde korkutan yangın

Mobilya imalathanesinde korkutan yangın

Mobilya imalathanesinde korkutan yangın

Mobilya imalathanesinde korkutan yangın

Mobilya imalathanesinde korkutan yangın

Mobilya imalathanesinde korkutan yangın

Mobilya imalathanesinde korkutan yangın

Mobilya imalathanesinde korkutan yangın

Mobilya imalathanesinde korkutan yangın

Mobilya imalathanesinde korkutan yangın

Mobilya imalathanesinde korkutan yangın

Mobilya imalathanesinde korkutan yangın

Mobilya imalathanesinde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yangın, Ankara, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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