Son dakika haberleri! Bursa'da metro istasyonundaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Bursa'da metro istasyonundaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı

AA - Sergen Sezgin - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri! Bursa'da metro istasyonundaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika gündem haberi: Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki metro istasyonunda çıkan kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki metro istasyonunda çıkan kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Acemler Metro İstasyonu'nda dün akşam iddiaya göre sigara içme tartışması nedeniyle kavga çıktı.

Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği arbede, istasyondaki kameralara yansıdı.

Bursa Valiliğince olaya ilişkin sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine açıklama yapıldı.

Kavganın dün saat 22.30 sıralarında yaşandığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bahse konu kargaşanın Acemler Metro İstasyonu'nda sigara içme iddiası üzerine özel güvenlik görevlilerinin müdahalesi esnasında yaşandığı, gözaltına alınanların birbirlerinden şikayetçi olmamaları üzerine Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldıkları, şahısların her ikisinin de Türk vatandaşı olduğu tespit edilmiştir."

AA / Sergen Sezgin - Güncel

Osmangazi, kavga, Bursa, Metro, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title