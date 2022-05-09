Son dakika haberleri! Bursa'da metro istasyonundaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki metro istasyonunda çıkan kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Acemler Metro İstasyonu'nda dün akşam iddiaya göre sigara içme tartışması nedeniyle kavga çıktı.

Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği arbede, istasyondaki kameralara yansıdı.

Bursa Valiliğince olaya ilişkin sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine açıklama yapıldı.

Kavganın dün saat 22.30 sıralarında yaşandığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bahse konu kargaşanın Acemler Metro İstasyonu'nda sigara içme iddiası üzerine özel güvenlik görevlilerinin müdahalesi esnasında yaşandığı, gözaltına alınanların birbirlerinden şikayetçi olmamaları üzerine Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldıkları, şahısların her ikisinin de Türk vatandaşı olduğu tespit edilmiştir."