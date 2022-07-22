Son dakika haberleri! Bursa'da levyeyle darbedilen tır şoförü öldü
AA - Uğur Çiçek - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberi... Bursa'nın İnegöl ilçesinde tır şoförleri arasında çıkan kavgada levyeyle darbedilen kişi, hayatını kaybetti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tır şoförleri arasında çıkan kavgada levyeyle darbedilen kişi, hayatını kaybetti.
İddiaya göre, İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde, tır şoförleri Recep A. ile Yücel Atan arasında araçları park etme meselesinden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Recep A, Atan'ı levyeyle darbetti.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Atan'ı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine götürdü. Atan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
AA / Uğur Çiçek - Güncel