Son dakika haberleri: Bursa'da kazada yaralanan annesinin başından ayrılmayan çocuğu polis teselli etti

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kazada yaralanan annesinin başından ayrılmayan kız çocuğunu polis teselli etti.

Kozluca Alt Geçidi mevkisinde seyir halinde olan Hanım Zorlu (34) idaresindeki elektrikli motosiklet devrildi.

Kazada sürücü Zorlu yaralandı, motosiklette bulunan kızları Yazbahar (11) ile Kübra Masal (9) kazayı yara almadan atlattı.

Yaralı annesinin başından ayrılmayan Kübra Masal'ı İnegöl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri teselli etmeye çalıştı.

Zorlu, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

???????Yazbahar ile Kübra Masal, polisler tarafından olay yerine gelen akrabalarına teslim edildi.