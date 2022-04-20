Son dakika... Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servisin geçişi sırasında patlama - Haberler

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Son dakika... Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servisin geçişi sırasında patlama

AA - Mustafa Yılmaz - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının servisinin geçişi sırasında patlama meydana geldi.

BURSA (AA) - Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının servisinin geçişi sırasında patlama meydana geldi.

Bursa-Mudanya Yolu Yeni Karaman Mahallesi mevkisinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında yaşanan patlama nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı, olayda yaralıların olduğu bildirildi.

AA / Mustafa Yılmaz - Güncel

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