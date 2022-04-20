PATLAYICIYI ÇALILAR ARASINDAKİ DİREĞİN DİBİNE YERLEŞTİRMİŞLER

BURSA (DHA) - Bursa'da infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in şehit olduğu, 4 personelin de yaralandığı servis otobüsüne yönelik saldırıda patlayıcının çalıların arasındaki direğin dibine yerleştirildiği tespit edildi. Patlamanın şiddetiyle elektrik direğinin hasar gördüğü, çalıların da yerinden söküldüğü görüldü. Bu arada, 3 çocuk babası şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in evine Türk bayrağı asıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel