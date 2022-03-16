Son dakika haberleri... Bursa'da firari FETÖ hükümlüleri ile şüphelilere yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı - Haberler

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Son dakika haberleri... Bursa'da firari FETÖ hükümlüleri ile şüphelilere yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı

AA - Elif Özlem Çelikler - Güncel
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Son dakika haberleri... Bursa'da firari FETÖ hükümlüleri ile şüphelilere yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda ikisi firari hükümlü 4 kişi yakalandı.

BURSA (AA) - Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda ikisi firari hükümlü 4 kişi yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler ile devam eden kovuşturma dosyaları kapsamında aranan 6 şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, firari FETÖ mensuplarının kaldığı tespit edilen ve "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 4 kişinin, meslekten ihraç edilen öğretmen ve kapatılan bazı kurumların çalışanları olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Elif Özlem Çelikler - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Bursa, Güncel, Haberler

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