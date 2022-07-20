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Son dakika haberleri: Bursa'da çiftlikte çıkan yangında çok sayıda tavuk ve koyun telef oldu

AA - Sergen Sezgin - Güncel
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Son dakika haberleri: Bursa'da çiftlikte çıkan yangında çok sayıda tavuk ve koyun telef oldu

Son dakika habere göre Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında çok sayıda tavuk ve koyun telef oldu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında çok sayıda tavuk ve koyun telef oldu.

Eğitim Mahallesi Arabayolu Caddesi'ndeki bir çiftlikte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin samanlara sıçramasıyla kısa sürede büyüyen yangına, çok sayıda itfaiye ekibi ile NAK Arama Kurtarma personeli müdahale etti.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında, çok sayıda tavuk ve koyun telef oldu.

Ekiplerin çiftlikteki soğutma çalışmaları ve incelemeleri sürüyor.

AA / Sergen Sezgin - Güncel

Mudanya Bursa Güncel Haberler Son Dakika

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