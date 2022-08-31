Son dakika haberleri... Bursa'da çiftliğin restoranında çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Son dakika gündem haberine göre Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çiftliğin restoranında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çiftliğin restoranında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde bulunan bir çiftliğin restoran kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Zaman zaman çökmelerin yaşandığı restorandaki yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmalar sürerken restoranın kundaklandığı iddia edildi. Güncel Kaynak: AA / Uğur Ulu İtfaiye Bursa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri... Bursa'da çiftliğin restoranında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.