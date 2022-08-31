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Son dakika haberleri... Bursa'da çiftliğin restoranında çıkan yangın söndürüldü

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Son dakika haberleri... Bursa'da çiftliğin restoranında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberine göre Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çiftliğin restoranında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çiftliğin restoranında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde bulunan bir çiftliğin restoran kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Zaman zaman çökmelerin yaşandığı restorandaki yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmalar sürerken restoranın kundaklandığı iddia edildi.

Kaynak: AA / Uğur Ulu - Güncel

İtfaiye Bursa Güncel Haberler Son Dakika

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