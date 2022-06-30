Son dakika haberleri: Bursa'da bıçaklı kavgada yaralanan genç tedavi altına alındı Gelen son dakika haberine göre Bursa'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Bursa'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde B.Ç. (18) ile aralarında önceden husumet bulunan E.M.T. (15) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.M.T'nin, yanında taşıdığı bıçakla B.Ç'yi sırtından yaraladığı iddia edildi. B.Ç, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olaydan sonra kaçtığı öne sürülen şüpheli E.M.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. AA / Sinan Balcıkoca - Güncel Bursa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri: Bursa'da bıçaklı kavgada yaralanan genç tedavi altına alındı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.