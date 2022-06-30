Son dakika haberleri: Bursa'da bıçaklı kavgada yaralanan genç tedavi altına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Bursa'da bıçaklı kavgada yaralanan genç tedavi altına alındı

AA - Sinan Balcıkoca - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: Bursa'da bıçaklı kavgada yaralanan genç tedavi altına alındı

Gelen son dakika haberine göre Bursa'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Bursa'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde B.Ç. (18) ile aralarında önceden husumet bulunan E.M.T. (15) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.M.T'nin, yanında taşıdığı bıçakla B.Ç'yi sırtından yaraladığı iddia edildi.

B.Ç, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçtığı öne sürülen şüpheli E.M.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Sinan Balcıkoca - Güncel

Bursa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title