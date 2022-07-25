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Son dakika haberleri... Bursa'da beşinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

AA - Uğur Çiçek - Güncel
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Son dakika haberleri... Bursa'da beşinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Bursa'nın İnegöl ilçesinde, apartmanın beşinci katındaki kapalı balkonun penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, apartmanın beşinci katındaki kapalı balkonun penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alanyurt Yunus Emre Mahallesi'ndeki sitede, annesi temizlik yaparken apartmanın beşinci katındaki kapalı balkonun penceresinden sarkan 2 yaşındaki Ahsen A. düştü.

Ağır yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çocuk, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Uğur Çiçek - Güncel

İnegöl Bursa Çocuk Güncel Haberler Son Dakika

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