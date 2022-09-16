Son dakika haberleri... Bursa'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin davanın sanığı tahliye edildi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde geçen yıl çıkan silahlı kavgada 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Erdem Tura, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Sanık Erdem Tura, savunmasında, hayatını kaybeden Hakan Fere ile bir arkadaşı vasıtasıyla olaydan 20 gün önce tanıştıklarını söyledi.

Olay günü maktulün, oğlu ve birkaç arkadaşıyla, kardeşi Arif Tümer Tura ile bulundukları kahvehaneye geldiğini belirten sanık, burada Fere'nin oğluyla aralarında tartışma çıktığını kaydetti.

Kardeşinin, kavga ettiklerini zannederek yanlarına geldiğini anlatan Erdem Tura, "Hakan Fere'nin oğlu Onur ile birbirlerini iteklemeye başladılar. O anda Hakan Fere silah çıkartıp kardeşim Arif'in kafasına doğru bir el ateş etti, Arif vurulup yere düştü. Onur ve diğer şahıslar olay yerinden kaçıştılar. Ben 'Kardeşimi hastaneye götürelim' diye bağırırken Hakan Fere silahı bana doğru çevirdi, ateş etmeye çalıştı ancak silah patlamadı. Silahın kabzası ile sol gözüme vurdu, benim birden dünyam karardı." şeklinde savunma yaptı.

Erdem Tura, Hakan Fere'nin silahı kendisine doğrultması üzerine silahını çekerek ateş ettiğini bildirdi.

Kardeşini hastaneye götürmek için araca koyduklarını ifade eden Tura, "Çevredekilere Hakan için 'Ambulans çağırın' diye bağırdım. Hastaneden eve döndüğümde polisi arayıp silahımla teslim oldum. Kardeşim de vurulduktan bir gün sonra vefat etti. Pişmanım." dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Mustafakemalpaşa ilçesinde Aralık 2021'de bir kahvehanede çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Hakan Fere ile Arif Tümer Tura hayatını kaybetmiş, tutuklanan Erdem Tura hakkında "kasten adam öldürme" suçundan dava açılmıştı.