Son dakika haberleri... Bursa'da 112 Acil Servis ekiplerine saldıran kişi gözaltına alındı Gelen son dakika haberine göre Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kalp krizi geçiren kişiye müdahale için giden 112 Acil Servis ekiplerine saldıran hastanın oğlu gözaltına alındı. Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kalp krizi geçiren kişiye müdahale için giden 112 Acil Servis ekiplerine saldıran hastanın oğlu gözaltına alındı. Hürriyet Mahallesi Şevket Durmuş Caddesi'nde, evinde kalp krizi geçiren Ş.P. (66) için yakınları 112 Acil Hattı'ndan destek istedi. Ambulans sevk edildiği sırada Ş.P'yi kendi imkanlarıyla hastaneye götürmeye çalışan hasta yakınları, bu sırada ambulansla yolda karşılaştı. Sağlık ekipleri müdahale için Ş.P'yi ambulansa aldığı sırada, hastanın oğlu N.P. (30) geç kalındığı iddiasıyla görevlilere saldırdı. N.P, saldırı esnasında ambulansın arka camını kırınca kolundan yaralandı. Ş.P. ve yaralanan N.P'yi de ambulansa alan ekipler, baba ve oğlunu Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kalbi duran Ş.P, yapılan müdahaleyle tekrar hayata döndürülerek, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kolundan yaralanan N.P. ise tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. AA / Musa Öztürk - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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