Son dakika haberleri... Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti

Burkina Faso'nun güneyinde terörle mücadele ekibine yönelik düzenlenen terör saldırısında 13 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, 4 Ağustos'ta Centre-Est bölgesindeki Bam vilayetinde terörle mücadele ekibinin teröristlerin saldırısına uğradığı belirtildi.

Açıklamada, 4 asker ve 9 sivil ordu gönüllüsünün hayatını kaybettiği kaydedildi.

Saldırının ardından ordunun teröristlere karşı düzenlediği operasyonda, 34 saldırganın etkisiz hale getirdiği ifade edildi.

Burkina Faso'nun kuzey ve güneydoğudaki yerleşim yerleri, terörle mücadele operasyonlarının daha rahat yürütülmesi için haziranda askeri bölge ilan edilmiş ve sivillerin 2 hafta içinde bölgeden ayrılacağı duyurulmuştu.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre saldırılarda, 2015'ten 2021 Aralık'a kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.