Son dakika haberleri: Burdur'da tarihi eser operasyonunda yakalanan 17 şüpheli serbest bırakıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Burdur'da tarihi eser operasyonunda yakalanan 17 şüpheli serbest bırakıldı

AA - Bilal Altıok - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: Burdur'da tarihi eser operasyonunda yakalanan 17 şüpheli serbest bırakıldı

Son dakika haberlerine göre Burdur'un Bucak ilçesinde tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u ifade işlemlerinin ardından serbest kaldı, 7'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u ifade işlemlerinin ardından serbest kaldı, 7'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan 17 şüphelinin jandarma karakolundaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 10'u jandarmada ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Adliye sevk edilen 7 zanlı ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Ele geçirilen 162 tarihi eser ise Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve İlçe jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede belirlenen 17 adrese 14 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

AA / Bilal Altıok - Güncel

Jandarma, Hisarcık, Burdur, Bucak, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title