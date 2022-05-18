Son dakika haberleri | Burdur'da silahlı kavgada 2 kişi öldü - Haberler

TEFENNİ, BURDUR (AA) - Burdur'un Tefenni ilçesinde çıkan silahlı kavgada biri köy muhtarı 2 kişi öldü.

İddiaya göre, Bayramlar köyü meydanında Bekir Avcı (69) ile muhtar Bayram Arıkaya (46) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Avcı ile Arıkaya birbirlerine tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine köye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Vücuduna 8 kurşun isabet eden ve olay yerinde yaşamını yitiren Avcı'nın cesedi Karamanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kasık bölgesinden tek kurşunla yaralanan muhtar Arıkaya ise kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ve jandarma ekipleri cesetlerin bulunduğu hastaneler önünde güvenlik önlemi aldı.

Avcı'nın cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken Arıkaya'nın cesedi Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.