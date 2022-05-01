Son dakika haberleri... Burdur'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

ANTALYA (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Berat Abut (26) idaresindeki 32 AV 063 plakalı motosiklet, Isparta- Antalya kara yolu Bucak ilçesi Elsazı köyü yakınında Gülüzar Karapınar'ın (28) kullandığı 07 ASC 289 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ile jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kaza yerinde motosiklet sürücüsü Abut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Motosiklette bulunan ağır yaralı Ümmühan Nur Soycan (23) ise kaldırıldığı Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Hafif yaralanan otomobil sürücüsü Karapınar ile yanındaki Şehri Karapınar (54) Bucak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.