Son dakika haberleri... Bulgaristan plakalı araçlarla elektronik sigara kaçakçılığına 6 gözaltı Son dakika haberine göre EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan Bulgaristan plakalı araçlarda polisin aramasında piyasa değeri 1 milyon 300 bin lira olan kaçak elektronik sigara ile sigara likidi ele geçirildi. EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan Bulgaristan plakalı araçlarda polisin aramasında piyasa değeri 1 milyon 300 bin lira olan kaçak elektronik sigara ile sigara likidi ele geçirildi. Bulgaristanlı 6 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlü ekipleri, Bulgaristan plakalı lüks 5 otomobilin ülkeye giriş-çıkış yoğunluğundan şüphelendi. Uyuşturucu taşındığı şüphesiyle otomobiller Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptıktan sonra takibe alındı. İstanbul'a giden otomobiller TEM Otoyolu gişeler mevkinde durdurulup aramaya alındı. Ekipler, araçların motor kısmındaki aramalarda, doğal boşluklarının siyah hortumlarla kamufle edilerek, otomobillerin orijinal parçası olarak gösterilmiş siyah bez çuvallarda 3 bin adet 5 farklı marka ve ebatta gümrük kaçağı elektronik sigara, 130 şişe farklı markalarda gümrük kaçağı elektronik sigara likidi ele geçirildi. Ele geçirilen elektronik sigara ve sigara likitlerinin piyasa değerinin 1 milyon 300 bin lira olduğu belirtildi. Araçlardaki Bulgaristanlı K.D.D., A.İ.D., G.D.D., H.M.D. K.I.T. ve N.H.N., gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor. Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Güncel Emniyet Müdürlüğü Bulgaristan Güncel Haberler Son Dakika

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