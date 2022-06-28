Son dakika haberleri... Bulgaristan, casusluk yaptıkları gerekçesiyle Rusya'nın Sofya Büyükelçiliği'nde görevli 70 diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Son dakika gelişmesine göre Bulgaristan, casusluk yaptıkları gerekçesiyle Rusya'nın Sofya Büyükelçiliği'nde görevli 70 diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Bulgaristan, casusluk yaptıkları gerekçesiyle Rusya'nın Sofya Büyükelçiliği'nde görevli 70 diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. AA / Ihvan Radoykov - Güncel Sofya Büyükelçiliği Bulgaristan Rusya Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri... Bulgaristan, casusluk yaptıkları gerekçesiyle Rusya'nın Sofya Büyükelçiliği'nde görevli 70 diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. - Haberler

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