Son dakika haberleri | British Airlines çalışanları, grev kararından vazgeçti

İngiliz hava yolları British Airlines (BA) çalışanları, iş verenle anlaşmaya vararak ağustosta greve gitme kararını iptal ettiklerini bildirdi.

BA yönetiminin greve gitmeye hazırlanan çalışanlarına yüzde 8 maaş artışı teklifini kabul eden sendikalar, gelecek ay greve gitme kararından vazgeçtiklerini duyurdu.

Ülkenin önde gelen sendikalarından GMB ve Unite, çalışanların yüzde 75'inin iş verenin zam teklifini olumlu bulduğunu bildirdi.

Sendikalardan yapılan açıklamada, çalışanlara yapılacak bonus ödemesiyle toplam gelir artışının yüzde 13'e yükseleceği kaydedildi.

İşçi sendikalarından GMB'nin Ulusal Temsilcisi Nadine Houghton, "Kimse Heathrow Havalimanında yaz aylarında bir grevin olmasını istemez. Fakat çalışanlarımızın doğru olan için savaşması gerekiyordu." ifadesini kullandı.

Şirkette hava alanında ağırlıklı olarak check-in işlemlerinde çalışan yaklaşık 700 çalışan, Kovid-19 salgını döneminde yapılan yüzde 10 maaş kesintisinin iptal edilmesi için seyahatlerin en yoğun olduğu ağustosta greve gitmeyi planlıyordu.