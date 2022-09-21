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Son dakika haberleri... Brezilya'da konteyner deposu çöktü: 9 ölü, 28 yaralı

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Son dakika haberler... - Brezilya'da konteyner deposu çöktü: 9 ölü, 28 yaralı Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde konteyner deposunun çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

- Brezilya'da konteyner deposu çöktü: 9 ölü, 28 yaralı

BRASILIA - Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde konteyner deposunun çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinin Itapecerica da Serra şehrinde işletmelere konteyner satan ve kiralayan Multiteiner şirketine ait bir depo çöktü. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye Sözcüsü Luciana Soares, kazanın depoda 64 çalışan ve 2 milletvekili adayı olan Jones Donizette ve Ely Santos'un seçim öncesinde tesisi ziyaret ettikleri sırada meydana geldiğini bildirdi. Yetkililer olayda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 28 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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