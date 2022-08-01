Son dakika haberleri... Boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı (2)

Son dakika gündem haberine göre Kaymakam Vekili Bayram Sağır ve Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'in olay yerinde bilgi alması Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'in açıklaması Tekirdağ'da boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı-Kapaklı Kaymakamı ve Çerkezköy Kaymakam Vekili Bayram Sağır:...

 - Güncelleme:

Kaymakam Vekili Bayram Sağır ve Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'in olay yerinde bilgi alması

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'in açıklaması Tekirdağ'da boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı

-Kapaklı Kaymakamı ve Çerkezköy Kaymakam Vekili Bayram Sağır:

-"Umarım can kaybı olmaz. Yangın söndürüldü ve soğutma çalışması yapıldı.Yaralılarımızın durumunu takip ediyoruz"

-Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin:

-"Aldığımız bilgiye göre üretim sahası içerisinde kimyasal bir patlama gerçekleşmiş"

AA / Uğur Arslan - Güncel

Mustafa Çetin Çerkezköy Tekirdağ Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title