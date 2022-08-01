Son dakika haberleri... Boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı (2) Son dakika gündem haberine göre Kaymakam Vekili Bayram Sağır ve Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'in olay yerinde bilgi alması Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'in açıklaması Tekirdağ'da boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı-Kapaklı Kaymakamı ve Çerkezköy Kaymakam Vekili Bayram Sağır:... Kaymakam Vekili Bayram Sağır ve Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'in olay yerinde bilgi alması Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'in açıklaması Tekirdağ'da boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı -Kapaklı Kaymakamı ve Çerkezköy Kaymakam Vekili Bayram Sağır: -"Umarım can kaybı olmaz. Yangın söndürüldü ve soğutma çalışması yapıldı.Yaralılarımızın durumunu takip ediyoruz" -Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin: -"Aldığımız bilgiye göre üretim sahası içerisinde kimyasal bir patlama gerçekleşmiş" Güncel AA / Uğur Arslan Mustafa Çetin Çerkezköy Tekirdağ Güncel Haberler Son Dakika

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