Son dakika haberleri... Bombalar altında kemoterapi aldı, ameliyat için Antalya'yı seçti

UKRAYNA'nın Odessa kentinde meme kanseri hastası Viktoriia Pasternachenko (42), Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Antalya'ya gelemeyince bombalar altında kemoterapi aldı. Hastanın tedavi protokolünü hazırlayan Türk doktorlar, Pasternachenko ile sürekli irtibat halinde tedaviye destek verdi. İlaç tedavisinin ardından ameliyat olması gereken Pasternachenko, Antalya'ya gelerek sağlığına kavuştu.

Ukrayna'nın Odessa kentinde özel çocuklar rehabilitasyon merkezinde çalışan çocuk psikoloğu Viktoriia Pasternachenko, 2021 yılında meme kanseri olduğunu öğrendi. Pasternachenko, daha sonra Antalya'ya gelerek özel bir hastanede ilk kemoterapisi aldı. Daha sonra ülkesine dönmek zorunda kaldı. Doktoru Prof. Dr. Mustafa Özdoğan da ülkesinde tedavisine devam edebilmesi için protokol düzenledi. Ukrayna'da hazırlanan protokole göre kemoterapisine devam eden Pasternachenko, Prof. Dr. Özdoğan'ın gözetimi altındayken Ukrayna-Rusya savaşı başladı. 6'ncı kürü bomba sesleri altında hastanede alan Pasternachenko, 8 kürü tamamladıktan sonra ameliyatını olmak için Antalya'ya geldi. Aynı hastanede Prof. Dr. Alihan Gürkan'ın operasyonu ile sağlığına kavuşan Ukraynalı hasta taburcu oldu ve duygusal anlar yaşadı.

Taburcu olduğu sırada Prof. Dr. Alihan Gürkan'a sarılarak teşekkür eden Ukraynalı hasta, ömür boyu minnettar olacağını söyledi.