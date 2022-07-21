Son dakika haberleri! Bölücü terör örgütünden kaçan 1 terörist Habur'da teslim oldu Edinilen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinden kaçan 1 PKK'lı teröristin Habur'da hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinden kaçan 1 PKK'lı teröristin Habur'da hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları hız kesmeden devam ederken terör örgütü PKK'dan kaçışlar da sürüyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist daha Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi. AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel Milli Savunma Bakanlığı Irak PKK Güncel Haberler Son Dakika

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