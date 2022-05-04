Bolu Dağı viyadüğünde zincirleme kazada 5 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu Dağı viyadüğünde zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

AA - Ömer Ürer - Güncel
 - Güncelleme:

Bolu Dağı viyadüğünde meydana gelen zincirleme kazada yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

Bolu Dağı viyadüğünde meydana gelen zincirleme kazada yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

Bolu Dağı 2. viyadükte İstanbul istikametinde 6 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bölgede kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Ramazan Bayramı tatilini yaşadıkları yerlerin dışında geçirenlerin de dönüşe geçmesiyle trafikte yoğunluk yaşandı.

Araç kuyruğu, otoyolun Abant kavşağına kadar uzandı.

Ekiplerin kaza yapan araçları yoldan kaldırmasının ardından ulaşım normale döndü.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title