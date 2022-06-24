Son dakika haberleri... Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberleri... Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Son dakika haberleri... Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Son dakika habere göre Bolu'da bir yolcu otobüsünde üzerinde ve çantasında uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı tutuklandı.

Bolu'da bir yolcu otobüsünde üzerinde ve çantasında uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, yolculardan Serkan Ö'nün (36) üzerinde ve çantasında, 65,40 gram metamfetamin ve 11,42 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Anadolu Otoyolu Bolu Güncel Haberler Son Dakika

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